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القصف يجبر الأطباء والمرضى على مغادرة المستشفى المعمداني في غزة
اضطر الأطباء لإخلاء المستشفى الأهلي العربي المعمداني في غزة بجميع مرافقه من المرضى، بسبب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في شرق وجنوب المدينة.
ووفقًا لمراسل الجزيرة إسماعيل الغول، فإن القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل على أحياء الشجاعية والتفاح والدرج شرقي غزة، وأحياء تل الهوى والصبرة جنوبها، أجبر الأطباء والمرضى على الفرار والنزوح من المنطقة.
وأظهرت الصور مرافق المستشفى وقاعاته وغرفه الفارغة والمهجورة وهي مدمرة ومحتوياتها مبعثرة.
8/7/2024