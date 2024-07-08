القصف يجبر الأطباء والمرضى على مغادرة المستشفى المعمداني في غزة

اضطر الأطباء لإخلاء المستشفى الأهلي العربي المعمداني في غزة بجميع مرافقه من المرضى، بسبب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في شرق وجنوب المدينة.

اقرأ المزيد