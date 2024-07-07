مشاهد الدمار بعد غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات

بثت شاشة الجزيرة مشاهد الدمار بعد استهداف غارة إسرائيلية مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا في مخيم النصيرات، وأدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين من الأطفال والنساء وكبار السن.

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