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مشاهد الدمار بعد غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات
بثت شاشة الجزيرة مشاهد الدمار بعد استهداف غارة إسرائيلية مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا في مخيم النصيرات، وأدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين من الأطفال والنساء وكبار السن.
ووفقا لمراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة فإن المدرسة كانت تؤوي أعدادا كبيرة من الأسر النازحة، كما أظهر الفيديو استهداف غارة إسرائيلية أخرى لمنزل عائلة أبو شكيان وسط مخيم النصيرات، إضافة إلى قصف مستودع تابع للأونروا في شارع صلاح الدين الرئيسي شرق مخيم النصيرات.
7/7/2024