غرق شوارع ومنازل خان يونس بمياه الصرف الصحي

تحولت حياة سكان مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى جحيم جراء غرق العديد من الشوارع والمنازل بمياه الصرف الصحي وتفشي الأمراض خصوصا الجلدية.