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صعود اليمين في الانتخابات الفرنسية يثير قلق المهاجرين
ألقى صعود اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية الفرنسية بظلاله على المزاج العام حيث أعرب البعض عن خشيته من تبدد قيم مثل التعددية والأخوة التي ظلت راسخة لعقود.
وحصلت أحزاب أقصى اليمين على 33% في الانتخابات العامة الأخيرة. وقالت مواطنة فرنسية في تقرير أعدّه حافظ مريبح إنها لا تصدق ما يحدث وإن الأمر يهدد القيم الفرنسية.
وفي الضواحي الشعبية حيث الأغلبية المهاجرة التي تشعر بالقلق ويخشون بدء الهجوم على السيدات المحجبات بعدما أصبح المتطرفون يشعرون بالحماية بحصول حزب التجمع الوطني على كثير من الأصوات، كما قالت مواطنة أخرى.
تقرير: حافظ مريبح
7/7/2024-|آخر تحديث: 7/7/202412:50 ص (بتوقيت مكة المكرمة)