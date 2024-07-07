أبرز التحالفات المتنافسة في الانتخابات التشريعية الفرنسية

تشهد الانتخابات التشريعية الفرنسية العديد من التحالفات السياسية المهمة، أبرزها تحالف أقصى اليمين، ويتكون من حزب التجمع الوطني الذي انبثق عام 2018 من الجبهة الوطنية.

ويدعو هذا التحالف إلى الحد من الهجرة ومراجعة مفهوم الجنسية، كما يسعى للحد من نفوذ الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في السياسات التجارية والاقتصادية ومراجعة نظام شينغن للحدود الأوروبية.

كما يمثل تحالف تيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوة مهمة في الانتخابات. ينتمي تحالف "معا" الليبرالي بزعامة ماكرون إلى تيار الوسط الليبرالي، وهو تحالف مركب ومرحلي لا يقوم على أيديولوجيا موحدة، بل مبادئ وتصورات متنوعة تجمع أطرافا وشخصيات من تيارات اليسار والوسط.