شاهد.. سرايا القدس تستهدف جرافة إسرائيلية وسط رفح

بثت سرايا القدس مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع دي 9 (D9) بقذيفة (آر بي جي) في مناطق التوغل وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.