الكمائن.. قوة إستراتيجية في يد المقاومة الفلسطينية

تعتبر الكمائن قوة إستراتيجية في يد المقاومة الفلسطينية لضرب القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة. منذ اليوم الأول للتوغل البري لقوات الاحتلال، فعّلت المقاومة كمائنها في المناطق المبنية والمفتوحة.

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