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الكمائن.. قوة إستراتيجية في يد المقاومة الفلسطينية
تعتبر الكمائن قوة إستراتيجية في يد المقاومة الفلسطينية لضرب القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة. منذ اليوم الأول للتوغل البري لقوات الاحتلال، فعّلت المقاومة كمائنها في المناطق المبنية والمفتوحة.
واستعملت كمائن الأنفاق وعيونها المفخخة وحقول الألغام والمنازل، مما أدى إلى مقتل عشرات الجنود الإسرائيليين.
وتحتاج الكمائن إلى أن تكون القوات الإسرائيلية قريبة من المناطق التي تسيطر أو يوجد فيها عناصر المقاومة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في الجيش الإسرائيلي.
تقرير: صهيب العصا
5/7/2024