شهداء بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة

رصدت كاميرا الجزيرة آثار قصف إسرائيلي استهدف مدرسة “موسى بن نصير” التي تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة، مما أسفر عن سقوط 5 شهداء ومصابين.