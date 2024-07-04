شاهد.. القسام وكتائب الحسيني تستهدفان أباتشي إسرائيلية بصاروخ سام 7

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد لإطلاقها صاروخ “سام 7” تجاه طائرة للاحتلال الإسرائيلي بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني في مدينة غزة، شمالي القطاع.

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