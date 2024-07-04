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شاهد.. القسام وكتائب الحسيني تستهدفان أباتشي إسرائيلية بصاروخ سام 7
بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد لإطلاقها صاروخ “سام 7” تجاه طائرة للاحتلال الإسرائيلي بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني في مدينة غزة، شمالي القطاع.
وتضمن المقطع رصد مروحية "أباتشي" إسرائيلية في سماء مدينة غزة وقيام 2 من المقاتلين بتوجيه قاذفين تجاه الطائرة قبل أن يطلق أحدهما صاروخا تجاهها.
وأظهرت المشاهد قيام الطائرة بإسقاط أقراص حرارية تستخدم لتجنب الإصابة بالصاروخ.
4/7/2024-|آخر تحديث: 5/7/202412:05 ص (بتوقيت مكة المكرمة)