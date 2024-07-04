أوضاع الشرق الأوسط وحرب غزة تحظى باهتمام كبير في قمة شانغهاي

حظيت الأوضاع في الشرق الأوسط والحرب على قطاع غزة باهتمام كبير في قمة شانغهاي للتعاون في أستانا بكازاخستان وانعكست في خطابات القادة وكذلك في المباحثات الثنائية.

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