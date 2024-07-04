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أوضاع الشرق الأوسط وحرب غزة تحظى باهتمام كبير في قمة شانغهاي
حظيت الأوضاع في الشرق الأوسط والحرب على قطاع غزة باهتمام كبير في قمة شانغهاي للتعاون في أستانا بكازاخستان وانعكست في خطابات القادة وكذلك في المباحثات الثنائية.
وأكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإنشاء الدولة الفلسطينية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وركزت أعمال القمة هذا العام على قضايا أمنية واقتصادية، وأكد بيانها على ضرورة إنشاء عالم متعدد الأقطاب يضمن أمن الجميع.
تقرير: زاور شوج
4/7/2024