هجوم بالمسيرات يستهدف معسكرا للجيش السوداني بربَك ومقار الحكومة بالدامر

أفادت مصادر عسكرية للجزيرة بأن مسيرة استهدفت معسكرا للجيش في مدينة رَبَكْ عاصمة ولاية النيل الأبيض بالسودان، وأن مضادات أرضية للجيش حالت دون وصولها للمعسكر.

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