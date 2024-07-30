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هجوم بالمسيرات يستهدف معسكرا للجيش السوداني بربَك ومقار الحكومة بالدامر
أفادت مصادر عسكرية للجزيرة بأن مسيرة استهدفت معسكرا للجيش في مدينة رَبَكْ عاصمة ولاية النيل الأبيض بالسودان، وأن مضادات أرضية للجيش حالت دون وصولها للمعسكر.
وقالت مصادر محلية للجزيرة إن مسيرتين استهدفتا مقار الحكومة في مدينة الدامر بولاية نهر النيل شمالي البلاد، إحداهما استهدفت مبنى وزارة الحكم المحلي شمال العاصمة الخرطوم مما أدى لاشتعال النيران في المبنى أما الأخرى فسقطت بالقرب من أمانة الحكومة.
30/7/2024