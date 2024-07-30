فرنسا.. أعمال تخريب تطال خطوط الإنترنت وشبكة القطارات

أعلنت الشرطة الفرنسية تعرض شبكة الألياف البصرية لهجوم أدى لارتباك في شبكة الإنترنت في 6 مناطق، يأتي هذا بعد أيام من استهداف خطوط للسكك الحديدية.