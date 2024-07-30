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شاهد.. سرايا القدس تقصف قوات وآليات الاحتلال في معبر رفح

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي صورا قالت إنها لدك مقاتليها قوات وآليات الاحتلال المتمركزة في معبر رفح.
30/7/2024