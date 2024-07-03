بالأرقام.. خسائر مذهلة ألحقها طوفان الأقصى بالجيش الإسرائيلي

يبدو أن الخسائر الحقيقية التي ألحقها طوفان الأقصى بالجيش الإسرائيلي تتجاوز كثيرا الخسائر الأولى التي تم إحصاؤها في أول أيام الطوفان.

وبحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية فإن خسائر الجيش الإسرائيلي تواصلت مع تواصل الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو 9 اشهر، ولم تتوقف هذه الخسائر على آلاف القتلى والجرحى من الجنود الذين قتلوا وأصيبوا بأرض المعارك، بل إنها وصلت إلى حد طلب مئات الضباط والجنود التسريح من الخدمة العسكرية ورفض مئات المجندات مواصلة الخدمة في الجيش وانتحار عدد آخر من الجنود، هذا عدا عن الخسارة التي لحقت بصورة الجيش والأزمات السياسية غير المسبوقة التي تسبب بها طوفان الأقصى بين الجيش والقوى السياسية في إسرائيل.