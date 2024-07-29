شاهد.. القسام تقصف قوات الاحتلال المتموضعة في نتساريم وجحر الديك

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو يظهر قصف مقاتليها قوات للاحتلال في محور نتساريم ومنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، بقذائف الهاون وصواريخ “رجوم” قصيرة المدى.

وأظهرت المشاهد عملية القصف التي استهدفت قيادة الاحتلال والقوات المتموضعة في محور نتساريم بصواريخ "رجوم" عيار 114، والقوات المتوغلة شرق منطقة جحر الديك بقذائف الهاون.

وتضمنت المشاهد أيضا وصول سيارات الإسعاف الإسرائيلية لإخلاء الجرحى.