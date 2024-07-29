الأول بالتوجيهي الفلسطيني: فرحتي بالتفوق منقوصة

يقول الطالب يزن سامر سمّان من القدس إن فرحته بحصوله على المركز الأول في امتحان “التوجيهي” الفلسطيني للفرع العلمي “منقوصة”، مشيرا إلى ظروف صعبة رافقت دراسته نتيجة العدوان على غزة.

القدس المحتلة- قال الطالب المقدسي يزن سامر أحمد سمّان، الحاصل على المركز الأول في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للفرع العلمي إنه حقق النجاح في ظل ظروف صعبة.

وأضاف سمّان، وهو من سكان مخيم شعفاط شرقي القدس، أن فرحته منقوصة نظرا لأن زملاء آخرين له لم يتمكنوا من الدراسة والنجاح ولم يحققوا أحلامهم ولم يحصلوا على فرصتهم نتيجة العدوان على قطاع غزة.

والتحق سمّان بمدرسة "ذكور الإيمان الثانوية" بمديرية التربية والتعليم الفلسطينية لمحافظة القدس، وحصل على معدل 99.7% (مكرر).

واليوم الاثنين أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في رام الله نتائج امتحان الثانوية العامة، الذي حُرم منه نحو 39 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة.