6 شهداء بغارة إسرائيلية على مواصي خان يونس

بثت شاشة الجزيرة مشاهد لوصول جثامين 6 شهداء بينهم أطفال إلى أحد المستشفيات، عقب غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

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