ترامب في مينيسوتا.. وعود بالريادة العالمية وطرد المهاجرين

وعد المرشح الرئاسي دونالد ترامب، لدى مخاطبته مهرجانا جماهيريا في ولاية مينيسوتا، بإعادة بلاده إلى صدارة قيادة العالم وإحلال السلام ومعالجة التضخم، وكذلك ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ومحاربة الجريمة.

وقال ترامب: "بفضل تصويتكم في هذه الانتخابات سيتوقف التضخم ويعود المهاجرون غير الشرعيين إلى بلدانهم وتنخفض الجريمة وتهبط أسعار الطاقة وترتفع الأجور ويتحول العالم إلى كوكب يسوده السلام".

وبحسب مراسل الجزيرة مراد هاشم، فإن ترامب يعود إلى هذه الولاية بعد أن خسرها خلال انتخابات 2020 لصالح الرئيس الأميركي جو بايدن.