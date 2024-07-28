بزيشكيان يتسلم مهامه رئيسا لإيران ويعلن أولوياته

في انتقال سلس للرئاسة في إيران وصل مسعود بزيشكيان إلى قصر “باستور”، وسلمه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي مرسوم الرئاسة بعد أن صادق على حكم التنصيب.

وتعهد الرئيس الجديد في أول خطاب له بإقامة علاقات بناءة مع دول المنطقة والعالم، وتعزيز مكانة بلاده، وتحسن الاقتصاد ومنح الحريات.

وبحسب مراسل الجزيرة عمر هواش فإن خامنئي أكد خلال المناسبة أنه لا يعتبر العلاقات مع الدول الغربية ضمن أولويات بلاده، لأنه يرى أنها لم تتعامل بشكل جيد فيما يخص العقوبات والنفط.