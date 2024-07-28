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ارتفاع عدد ضحايا الاقتحامات الإسرائيلية لمخيم بلاطة شرقي نابلس

ارتفاع عدد ضحايا الاقتحامات المتكررة للقوات الإسرائيلية لمخيم بلاطة شرقي نابلس إلى شهيدين و31 جريحا.
28/7/2024