مشاهد مروعة لمجزرة الاحتلال بمدرسة بدير البلح

نقل مراسل الجزيرة مشاهد مروعة خلفتها المجزرة الإسرائيلية بمدرسة خديجة في دير البلح وسط قطاع غزة. وقال إن الطيران الحربي استهدف المدرسة بـ3 صواريخ كان وقعها قويا ومباشرا.

وأدى القصف لاستشهاد العديد من الفلسطينيين بينهم أطفال.

وأشار المراسل إلى أن الطواقم الطبية التي تحاول إنقاذ الضحايا تفتقد الأدوات والوسائل اللازمة.

ورصدت كاميرا الجزيرة حالات الخوف والفزع والصدمة في صفوف المواطنين الذين تجمعوا بالمكان ليبحثوا عن ذويهم بين الضحايا.

تقرير: أشرف أبو عمرة