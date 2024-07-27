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الجيش الإسرائيلي ومعضلة الأنفاق في غزة

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول عسكري قوله إن الجيش ليست لديه قبضة كاملة ومحكمة على مشروع الأنفاق في قطاع غزة. وأضاف أن تدميرها يتطلب عدة سنوات.
27/7/2024