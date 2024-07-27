الاحتلال يقصف مدرسة في "منطقة آمنة" ويوقع عشرات الضحايا بدير البلح

واصل الاحتلال استهدافه للمدارس بالقصف في قطاع غزة، حيث قصفت طائراته مدرسة خديجة غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بأكثر من صاروخ.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الهجوم تسبب في استشهاد 30 مواطنا وإصابة أكثر من 100 بجروح، بينهم حالات خطرة.

وبحسب مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، فإن المدرسة تقع ضمن "المنطقة الإنسانية الآمنة" التي أعلنها جيش الاحتلال مؤخرا، ودعا النازحين من كل مناطق القطاع للذهاب إليها.