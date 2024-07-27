استشهاد فلسطينييْن وإصابة العشرات في مخيم بلاطة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينييْن وإصابة 31 آخرين وُصفت جراح 5 منهم بالخطيرة. في غضون ذلك، يواصل جيش الاحتلال اقتحامه لمخيم بلاطة شرقي الضفة الغربية للمرة الثالثة بعد ظهر اليوم.

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