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استشهاد فلسطينييْن وإصابة العشرات في مخيم بلاطة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينييْن وإصابة 31 آخرين وُصفت جراح 5 منهم بالخطيرة. في غضون ذلك، يواصل جيش الاحتلال اقتحامه لمخيم بلاطة شرقي الضفة الغربية للمرة الثالثة بعد ظهر اليوم.
ودفع جيش الاحتلال بآليات عسكرية إلى محيط المخيم بهدف استدراج الشبان ومن ثم قصفهم بطائرة مسيّرة، لينسحب ويعاود الاقتحام من جديد.
وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية وسط مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة.
27/7/2024-|آخر تحديث: 27/7/202410:50 م (بتوقيت مكة المكرمة)