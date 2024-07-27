أعمال تخريبية تشل حركة القطارات في فرنسا قبيل الألعاب الأولمبية

أعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية أن خطوط قطارات سريعة تعرضت لأعمال تخريبية قبل انطلاق الألعاب الأولمبية، مما تسبب في اضطرابات كبيرة وتعطيل مواعيد القطارات بشكل غير مسبوق.

وأدى تعطل حركة القطارات إلى حالة من القلق والفوضى بين المسافرين الذين تقدر أعدادهم بـ800 ألف شخص -وفق الشركة- حيث وجد الكثيرون أنفسهم عالقين في معظم محطات القطارات على امتداد البلاد.

كما أعلنت شركة قطارات "يوروستار" عن إلغاء عدد من الرحلات المجدولة بين باريس ولندن بسبب هذا التخريب.

تقرير: نور الدين بوزيان