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ازدياد المعاناة بالقضارف السودانية بسبب الأمطار وقلة مراكز الإيواء
فاقمت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة القضارف شرقي السودان معاناة النازحين الذين يشتكون أصلا من نقص حاد في الغذاء والدواء والإيواء.
ويقول النازحون -معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن- إنهم بحاجة إلى مخيمات تؤويهم في ظل الظروف المناخية التي تشهدها المنطقة.
ويخشى هؤلاء أن يؤدي التلوث البيئي إلى تفشي الأمراض والأوبئة.
تقرير: الطاهر المرضي
26/7/2024-|آخر تحديث: 26/7/202409:21 م (بتوقيت مكة المكرمة)