ازدياد المعاناة بالقضارف السودانية بسبب الأمطار وقلة مراكز الإيواء

فاقمت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة القضارف شرقي السودان معاناة النازحين الذين يشتكون أصلا من نقص حاد في الغذاء والدواء والإيواء.

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