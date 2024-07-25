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شاهد.. مستوطن يحاول الاستيلاء على أغنام فلسطيني تحت تهديد السلاح

حاول مستوطن إسرائيلي الاستيلاء على أغنام فلسطيني في مسافر يطا بالضفة الغربية، تحت تهديد السلاح.
25/7/2024