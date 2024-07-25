شاهد.. مستوطن يحاول الاستيلاء على أغنام فلسطيني تحت تهديد السلاح

حاول مستوطن إسرائيلي الاستيلاء على أغنام فلسطيني في مسافر يطا بالضفة الغربية، تحت تهديد السلاح.