بين مظاهرات داخلية ومقاطعات لخطابه.. نتنياهو يخاطب الكونغرس للمرة الرابعة

يعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشخصية السياسية الأجنبية الأكثر ظهورا أمام الكونغرس الأميركي، متفوقا في عدد خطاباته على جميع القادة الأجانب.

ويأتي اعتلاؤه الرابع لمنصة الكونغرس في ظروف لا تعد المثلى له ولا لمضيفيه في واشنطن، فقد أوصلته مظاهرات منتقدي سياساته إلى صالات مطار بن غوريون عاكسة الصدع السياسي غير المسبوق في إسرائيل.

كما استقبله في واشنطن تيار احتجاج غير مسبوق ضد الحرب على غزة، ألقى بظلاله مسبقا على قبة الكونغرس، حيث أعلن عشرات الأعضاء مقاطعة لكلمة نتنياهو.

تقرير: وليد العطار