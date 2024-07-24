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ناشطون بريطانيون يطالبون بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

حاصر ناشطون بريطانيون مقر الخارجية في لندن وأغلقوا مداخلها بهدف الضغط لنشر تفاصيل المشورة القانونية المتعلقة بصادرات الأسلحة لإسرائيل.
24/7/2024