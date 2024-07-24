مشاهد مؤلمة.. أب يودع طفله الشهيد إثر قصف إسرائيلي بالنصيرات

بثت الجزيرة مشاهد من مستشفى شهداء الأقصى تظهر وداع فلسطيني جثمان طفله الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.