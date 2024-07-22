الاحتلال يشن حملة هدم واسعة بالقدس يشارك فيها مستوطنون

عمليات هدم واسعة في أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة طالت مساكن وقاعة أفراح ومنشآت زراعية، في حين أكد شهود عيان مشاركة مستوطنين في عمليات الهدم وقيامهم بخط شعارات عنصرية على ممتلكات السكان.

القدس المحتلة- نفذ الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حملة هدم واسعة في مدينة القدس طالت مساكن ومنشآت زراعية وتجارية وصناعية، شارك في بعضها مستوطنون وقاموا بخط عبارات عنصرية على ممتلكات المتضررين.

وقال محمد حسين، نائب رئيس بلدية عناتا شمال شرق القدس للجزيرة نت، إن عمليات الهدم بدأت عند الساعة الخامسة فجرا واستهدفت "قاعة أفراح وبيتا سكنيا مكونا من 3 طبقات، وأراضي زراعية في 5 مواقع، وبئرا، وبركسات (منشآت من الصفيح) للأغنام، ومنشآت للسكن".

وقال إن الهدم جاء بذريعة قرب تلك المنشآت من الجدار الفاصل ومن معسكر لجيش الاحتلال، مقدرا الخسارة الإجمالية لعمليات الهدم بنحو 5 ملايين دولار.

ولفت إلى أن حملة الهدم هذه "لم يسبق لها مثيل" وأن مستوطنين شاركوا جيش الاحتلال في عمليات الهدم وخطّوا على ممتلكات السكان عبارات منها "الانتقام" و"هذه البداية وسنعود".

بدوره قال المواطن المقدسي إبراهيم حمدان، وهو أحد المتضررين من الهدم، إن عمليات التجريف طالت عشرات أشجار الزيتون والحمضيات واللوزيات، كما طالت سكنين يؤويان 15 فردا، وأسوارا تحيط بقطعة أرض يملكها.

من جهتها قالت محافظة القدس، وهي أعلى سلطة محلية فلسطينية تمثل المدينة، إن قوات هدمت منزلين في قرية الولجة جنوبي المدينة، وأجبرت مواطنا في بيت حنينا شمالا على هدم الطابقين العلويين لعمارة سكنية، وكل طابق كان يضم 4 شقق.

وأضافت أن قوات الاحتلال سلمت إخطارا لهدم منزل في بلدة حزما شمالي القدس، وإخطارا آخر بهدم منزل ومغسلة للسيارات في حي وادي الجوز بالمدينة.

بدورها نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية عن مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي قوله إن "حكومة الاحتلال أصبحت تعطي أوامر مباشرة لعمليات الهدم وتنفذها بدون إخطارات أو مخالفات".

وقال إن "هناك قرارات مرفوعة في محاكم الاحتلال لترخيص الأبنية، إلا أن آليات الاحتلال هدمت هذه المنازل بدون انتظار قرارات قضائية"، مبينا أن "عمليات الهدم تجري داخل الجدار وخارجه". وكشف عن وجود أكثر من 33 ألف عقار مهدد بالهدم في القدس.