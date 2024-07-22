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شهداء وجرحى بقصف مدفعي إسرائيلي على منزل بمخيم البريج

بثت الجزيرة مشاهد أعقبت قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منزل عائلة جمعة عند دوار خريس في مخيم البريج وسط قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى.
22/7/2024