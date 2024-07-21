ألمانيا.. متظاهرون يتهمون إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

نظمت جمعيات ومنظمات داعمة لفلسطين مظاهرة في مدينة دوسلدورف الألمانية تحت شعار الحرية لغزة. وقد ردد المتظاهرون شعارات منددة بقتل الأطفال في غزة.