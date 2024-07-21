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آلاف العائلات تعيش في منازل آيلة للسقوط في غزة

اضطرت آلاف العائلات الفلسطينية التي تقطن مدينة خان يونس ومن النازحين إليها، للسكن في منازل آيلة للسقوط أو مدمرة تدميرا كاملا، رغم ما يكتنفها من مخاطر.
21/7/2024