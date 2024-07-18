ترامب يتعهد بإنهاء حرب أوكرانيا ودعم إسرائيل ضد حماس

تشكل الحرب على غزة والحرب في أوكرانيا موضوعين رئيسيين ضمن ملفات السياسة الخارجية ويثيران جدلا في سباق الرئاسة الأميركية.

وبحسب تقرير أعده عمر عبد اللطيف، يرى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه لو كان رئيسا، لما تمكنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من مهاجمة إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد مواصلة الحرب للقضاء على حماس، ويجب تركها تفعل ذلك بدون ضغوط.

وأكد ترامب أن أول عمل سيقوم به -حال انتخابه- هو إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أنه لا ينبغي إنفاق كل هذه الأموال على حرب ما كان يجب أن تحدث أصلا.

تقرير: عمر عبد اللطيف