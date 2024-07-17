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قصف إسرائيلي استهدف مسجدا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

استشهد فلسطينيان وأصيب نحو 15 آخرين بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف مسجدا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة مما تسبب في دمار واسع في المكان.
17/7/2024