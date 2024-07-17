يتحدث أمين سر الغرفة التجارية الصناعية في القدس حجازي الرشق للجزيرة نت عن الآثار الاقتصادية لإجراءات الاحتلال العسكرية في المدينة منذ 7 أكتوبر، مبينا أن القطاع السياحي أكبر المتضررين.

القدس المحتلة- تركت إجراءات الاحتلال العسكرية في القدس منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، آثارا اقتصادية كبيرة، دفعت أمين سر الغرفة التجارية الصناعية حجازي الرشق، إلى اعتبار المدينة المحتلة منكوبة اقتصاديا.

يقول الرشق للجزيرة نت، إن المدينة أصيبت بالشلل التام وباتت خالية من المتسوقين، وبقي 9% فقط من القطاع التجاري يعمل طوال الشهور الماضية.

وأضاف أن قطاع السياحة الذي يشكل 34% من القطاع التجاري ويعمل به آلاف المقدسيين، هو أكبر الخاسرين. وذكر أن 462 متجرا لبيع التحف الشرقية يعمل بها وحدها نحو 1150 مقدسيا توقفت بشكل تام عن العمل لانعدام السياحة.

ويشير الرشق إلى أن البطالة، وضعف الداخل، وتراجع القوة الشرائية، ونفاد مدخرات المواطنين، اجتمعت على المقدسيين مع ضرائب وغرامات يفرضها الاحتلال عليهم.