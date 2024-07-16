محاولة اغتيال الضيف تعيد للواجهة سياسة الاغتيالات الإسرائيلية

أعادت محاولة اغتيال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف إلى الواجهة من جديد سياسة الاغتيالات الإسرائيلية التي تمتد لعقود من الزمن.

اقرأ المزيد