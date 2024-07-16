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محاولة اغتيال الضيف تعيد للواجهة سياسة الاغتيالات الإسرائيلية
أعادت محاولة اغتيال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف إلى الواجهة من جديد سياسة الاغتيالات الإسرائيلية التي تمتد لعقود من الزمن.
كما شكلت مناسبة من جانب قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين لتجديد تهديدهم ووعيدهم بمواصلة السعي لاغتيال قادة حماس الكبار. هذا وكشفت محاولة الاغتيال عن الثمن الباهظ الذي يدفعه المدنيون الأبرياء في سياق تلك الاستهدافات.
16/7/2024-|آخر تحديث: 16/7/202410:07 م (بتوقيت مكة المكرمة)