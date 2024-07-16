عشرات العائلات المقدسية مهددة بالتهجير من بيوتها لصالح المستوطنين

يتحدث المقدسي كايد الرجبي عن معركة قضائية انتهت بطلب إخلاء منزله في حي بطن الهوى ببلدة سلوان لصالح مستوطنين أحضروا وثائق “مزورة”، مشيرا إلى أن التهجير يهدد 75 عائلة أخرى في الحي.

القدس المحتلة- بعد معركة قضائية طويلة، تنتظر عائلة الرجبي المقدسية المكونة من 27 فردا، تنفيذ الاحتلال قرارا بتهجيرها من منزلها لصالح المستوطنين.

يقول كايد الرجبي وهو عضو لجنة حي بطن الهوى ببلدة سلوان، في القدس وصاحب المنزل المهدد بالإفراغ، إن عائلته تسكن المنزل منذ 1965، ويخوض معركة قضائية منذ 2009 ضد محاولات تهجيره، لكن قرار المحكمة الإسرائيلية جاء منحازا للمستوطنين الذين قدموا وثائق مزورة تدعي ملكية المباني ليهود قبل 1948.

وأضاف أن التهجير بات يهدد 75 عائلة تسكن في نحو 5 آلاف و200 متر مربع بحي بطن الهوى، يزيد عدد أفرادها على 1150.

وعن تجربته ذكر أنه حصل في العاشر من يونيو/تموز الجاري على قرار من محكمة إسرائيلية، ثم قوبل استئنافه على القرار بالرفض، والآن ينتظر تنفيذ الإفراغ.

وأشار إلى أنه رفض عروضا مادية سخية منها شيكات مفتوحة، بالمبلغ الذي يريده لكنه رفض، ويصر على البقاء ورفض التهجير.