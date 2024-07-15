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مدة الفيديو 00 minutes 43 seconds
00:43
6 شهداء إثر قصف إسرائيلي مستمر على مناطق متفرقة برفح
استشهد 6 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي مستمر على مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وجرى نقلهم عبر مركبات مدنية إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.
15/7/2024