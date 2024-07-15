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الاحتلال فصل عنها الكهرباء.. عائلات مقدسية تمضي ليلتها في الظلام
في محاولة منها للضغط على عائلة جابر الفلسطينية، بحي واد الجوز، فصلت بلدية الاحتلال في القدس أمس الأحد التيار الكهربائي عن منزلها الذي يؤوي 3 أسر، فأمضت ليلتها الأولى بعد الفصل في الظلام.
القدس المحتلة- أمضت عائلة جابر الفلسطينية بالقدس ليلتها الأولى في الظلام بعد أن أقدمت بلدية الاحتلال في القدس على فصل التيار الكهربائي عن منزلها.
يقول شادي نادر جابر -أحد سكان المنزل- للجزيرة نت، إن البلدية ومعها شرطة الاحتلال طلبت منهم هدم المنزل في حي واد الجوز، ولأنهم لم يمتثلوا فصلت عنهم الكهرباء وأبلغتهم بنيّتها تنفيذ الهدم قريبا.
وتعيش 3 أسر مقدسية تعداد أفرادها 18 فردا، في المنزل المكون من 3 طبقات، وبصعوبة وجدت شقة سكنية تؤويها في قرية العيسوية.
يشير جابر إلى أن عائلته تخوض منذ 35 عاما معركة قضائية بخصوص جزء من البناء -مساحته 75 مترا مربعا- مشيد قبل احتلال القدس 1967، فصدر قرار من المحكمة المركزية يمنع الهدم، لكن المحكمة العليا أقرت الأسبوع الماضي عملية الهدم وللمنزل بطوابقه الثلاثة.
15/7/2024