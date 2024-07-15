الاتحاد الأفريقي يختتم فعاليات الاجتماع التحضيري للحوار السوادني الشامل

اختتمت في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال الاجتماع التحضيري الذي استمر 5 أيام من أجل التمهيد لحوار سوداني شامل.

وشارك في الاجتماعات أكثر من 15 حركة سياسية ومدنية، وأكد المشاركون رفضهم الحرب، وشددوا على ضرورة تغليب لغة الحوار.

وقال نور الدين ساتي -رئيس سكرتارية اجتماع القوى السودانية- للجزيرة إنه تم الاتفاق على صيغة حوار شامل مع كل من لم توجه لهم تهم أو صدرت بحقهم أحكام قانونية تتعلق بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.

تقرير: حسن رزاق