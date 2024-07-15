استمرار توافد النازحين إلى القضارف جراء الحرب بالسودان

تتواصل موجات النزوح إلى ولاية القضارف شرقي السودان، منذ اتساع رقعة الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث تصل يوميا مئات العائلات إلى الولاية هربا من الحرب في مدن سِنجة وسِنار والدِندر.

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