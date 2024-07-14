تعرف على توماس ماثيو كروكس الذي حاول اغتيال ترامب

يبلغ كروكس، الذي أطلق النار على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، 20 عاما، وولد في منطقة بيثل بارك في بنسلفانيا، على بعد ساعة من بتلر التي وقع فيها حادث إطلاق النار.

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