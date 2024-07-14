تعرف على توماس ماثيو كروكس الذي حاول اغتيال ترامب

يبلغ كروكس، الذي أطلق النار على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، 20 عاما، وولد في منطقة بيثل بارك في بنسلفانيا، على بعد ساعة من بتلر التي وقع فيها حادث إطلاق النار.

وتخرج كروكس عام 2020 في مدرسة بيثل بارك الثانوية، وعمل في مطبخ دار رعاية محلية قرب منزله، وهو مسجل في الحزب الجمهوري في السجلات الانتخابية لولاية بنسلفانيا، رغم أنه سبق أن تبرع للديمقراطيين واليساريين وهو في سن الـ17.

وقُتل كروكس على أيدي عناصر الخدمة السرية بعد ثوان من إطلاقه النار على المسرح الذي كان ترامب يتحدث عليه أمام أنصاره، بينما لا يزال التحقيق مستمرا لمعرفة الدوافع وفقا لمكتب التحقيقات الفدرالي.

تقرير: عمر عبد اللطيف