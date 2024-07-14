مدة الفيديو 03 minutes 31 seconds
الجزيرة ترصد الدمار الشامل في تل الهوى بعد الانسحاب الإسرائيلي
انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حي تل الهوى جنوبي غربي مدينة غزة بعد 10 أيام من التوغل فيه، حيث خلفت دمارا شاملاً في المباني والشوارع وخطوط الكهرباء والمياه والبنية التحتية.
وكشف تقرير أعده مراسل الجزيرة إسماعيل الغول أن القصف الجوي والمدفعي دمر المراكز الثقافية والمجمعات التجارية مثل المركز الثقافي الأرثوذكسي.
كما خلفت قوات الاحتلال في المنطقة الغربية من الحي بناياتٍ شبه مدمرة وآيلةً للسقوط، كما اختفى عدد من الأبراج السكنية جراء قصفها بالأحزمة النارية، إضافة إلى تدمير الواجهة البحرية في الناحية الغربية لحي تل الهوى.
14/7/2024-|آخر تحديث: 14/7/202408:09 م (بتوقيت مكة المكرمة)