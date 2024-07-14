الجزيرة ترصد الدمار الشامل في تل الهوى بعد الانسحاب الإسرائيلي

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حي تل الهوى جنوبي غربي مدينة غزة بعد 10 أيام من التوغل فيه، حيث خلفت دمارا شاملاً في المباني والشوارع وخطوط الكهرباء والمياه والبنية التحتية.

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