رائد دعنا للجزيرة نت: الإرادة المقدسية أذهلت العالم في هبّة باب الأسباط

في مثل هذا اليوم قبل 7 أعوام هبّ المقدسيون نصرة للمسجد الأقصى بعد شروع الاحتلال في وضع بوابات إلكترونية على مداخله، فكان لهم ما أرادوا ودخلوا المسجد مهلّلين مكبرين يوم 27 يوليو/تموز 2017.

القدس المحتلة- في 14 يوليو/تموز 2017 هبّ الفلسطينيون بالقدس رفضا لقرار الاحتلال وضع بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، فاعتصموا ومعهم زائرون مسلمون من خارج فلسطين نحو أسبوعين تراجع خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن القرار، فدخل عشرات الآلاف المسجد مهللين مكبرين، في صورة زرعت في نفوسهم الشعور بالنصر.

يقول الدكتور رائد دعنا، مدير الوعظ والإرشاد في أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك سابقا، والذي واكب الهبة منذ بدايتها، إن الحكومة الإسرائيلية أرادت من وضع البوابات وضع يدها على المسجد الأقصى "فوقف الشارع المقدسي بنسائه ورجاله وشبانه وشيبه 15 يوما في ساحات البلدة القديمة وحاراتها ليهتفوا للأقصى ويقولوا لهذه الحكومة: لا".

يضيف دعنا للجزيرة نت أن "الإرادة المقدسية أذهلت العالم كله وأثبتت أن للأقصى رجالا، وركع نتنياهو عند بوابات المسجد، وعاد الأقصى حرا".

ويشير دعنا إلى تداعيات كثيرة بعد هبة البوابات، بينها التدخل السافر من شرطة الاحتلال وحكومته في المسجد الأقصى، خاصة بعد بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويقول إن الشرطة الإسرائيلية تسيطر على كل كبيرة وصغيرة في المسجد، وتمنع حرّاسه من القيام بواجباتهم، وتغلقه متى تشاء؛ "فخلال الحرب على غزة استطاعوا أن يسيطروا بالقوة والضرب والهمجية على الأقصى".