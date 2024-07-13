شاهد.. وصول ضحايا مجزرة المواصي إلى المستشفى الكويتي بخان يونس

بثت قناة الجزيرة مشاهد مؤلمة لوصول أعداد كبيرة من المصابين والجرحى إلى المستشفى الكويتي التخصصي في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي تقرير له من موقع الحدث، أكد مراسل الجزيرة رامي طعيمة أن الضحايا سقطوا نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف منطقة المواصي، التي كانت تُعتبر حتى وقت قريب "منطقة آمنة" وفقًا لإعلانات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي شهادة مؤثرة، وصف أحد الكوادر الطبية في المستشفى الاستهداف المتعمد للنساء والأطفال والمواطنين العزل بأنه "جريمة حرب" تتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف أن أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى تم تحويلهم أيضًا إلى مستشفى ناصر الطبي، مما يضع ضغوطًا هائلة على المنظومة الصحية المنهارة أصلاً في المنطقة.