دماء في "الملاذ الآمن".. الاحتلال يستهدف النازحين في المواصي بخان يونس

تحولت منطقة المواصي غرب خان يونس من “ملاذ آمن” مفترض إلى ساحة مأساة جديدة.. هذه المنطقة، التي وعد الاحتلال الإسرائيلي بأنها “آمنة” للنازحين، أصبحت هدفًا للقصف العنيف.

ووفقا لمراسل الجزيرة مؤمن الشرافي، استهدفت قوات الاحتلال المنطقة بشكل مكثف، مستخدمة الطائرات المسيرة والصواريخ، وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأظهرت اللقطات المصورة مشاهد مروعة لجرحى على الأرصفة ينتظرون الإسعاف، وجثامين وأشلاء متناثرة، كما وثقت الصور أيضًا استهداف الخيام البسيطة للنازحين، محولة ملاجئهم إلى أنقاض.

وواصلت الأطقم الطبية وفرق الإنقاذ عملها لإسعاف الجرحى، رغم استهداف الاحتلال لسياراتهم بالقصف أيضا، مما يعقد جهود الإنقاذ.